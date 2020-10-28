Приниження за українську мову: у Слов'янську відкрили провадження через інцидент у маршрутці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов’янська, де одна з жінок піддалася критиці оточуючих через спілкування українською. Про це повідомили в пресслужбі поліції Донеччини, передає УНН.

“Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту”, - повідомили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознакам). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на Донеччині пасажири маршрутки принизили жінку за українську мову.

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