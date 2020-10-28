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Унижение за украинский язык: в Славянске открыли производство из-за инцидента в маршрутке

Унижение за украинский язык: в Славянске открыли производство из-за инцидента в маршрутке

Киев  •  УНН

 • 17826 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска, где одна из женщин подверглась критике окружающих из-за общения на украинском языке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, передает УНН.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском языке. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта", - сообщили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, УНН сообщал, что в Донецкой области пассажиры маршрутки унизили женщину за украинский язык.

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