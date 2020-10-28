Унижение за украинский язык: в Славянске открыли производство из-за инцидента в маршрутке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска, где одна из женщин подверглась критике окружающих из-за общения на украинском языке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, передает УНН.
"Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском языке. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта", - сообщили правоохранители.
Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Напомним, УНН сообщал, что в Донецкой области пассажиры маршрутки унизили женщину за украинский язык.