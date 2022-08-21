Прилетіли 15 реактивних снарядів: голова Дніпропетровської ОВА про російський удар з "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російська армія ударила з «Ураганів» по Зеленодольській громаді - прилетіли 15 реактивних снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
За словами Резніченка, у Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих тяжкий.
"У місті є руйнування житла. Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція - з'ясовують деталі", - резюмував голова ОВА.
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