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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13215 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прилетели 15 реактивных снарядов: глава Днепропетровской ОВА о российском ударе с "Ураганов"

Киев • УНН

 • 109796 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. российская армия ударила из «Ураганов» по Зеленодольской громаде - прилетели 15 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Прилетели 15 реактивных снарядов: глава Днепропетровской ОВА о российском ударе с "Ураганов"

Детали

По словам Резниченко, в Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый.

"В городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали", - резюмировал глава ОВА.

Ранее

российские военные из "Ураганов" ударили по Зеленодольской громаде на Днепропетровщине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок.

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