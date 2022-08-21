Прилетели 15 реактивных снарядов: глава Днепропетровской ОВА о российском ударе с "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. российская армия ударила из «Ураганов» по Зеленодольской громаде - прилетели 15 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
По словам Резниченко, в Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый.
"В городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали", - резюмировал глава ОВА.
Ранее
российские военные из "Ураганов" ударили по Зеленодольской громаде на Днепропетровщине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок.