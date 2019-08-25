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Прикордонники затримали нелегалів з Туреччини

Прикордонники затримали нелегалів з Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні зранку прикордонники затримали двох нелегалів з Туреччини. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні зранку прикордонники Чопського загону затримали неподалік села Гута двох невідомих, що намагалися дістатися сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники під час патрулювання лісистої ділянки місцевості помітили, як двоє чоловіків наближалися до загороджувального паркану.

"Правопорушників затримали та доставили до прикордонного підрозділу. Обидва іноземці виявилися громадянами Туреччини та мали при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

Під час опитування вони розповіли, що мали на меті дістатися Австрії у пошуках кращих умов життя. З метою припинення правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності, іноземців доставили у спецприміщення "Оноківці".
Після з’ясування усіх обставин їх притягнуть до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, У Вінницькій області, на кордоні з Молдовою, українські прикордонники затримали громадянина США, оголошеного у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

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