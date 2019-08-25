Пограничники задержали нелегалов из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня утром пограничники задержали двух нелегалов из Турции. Об этом передает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
“Сегодня утром пограничники Чопского отряда задержали близ села Гута двух неизвестных, которые пытались добраться соседней Словакии в обход пунктов пропуска”, — говорится в сообщении.
Пограничники во время патрулирования лесистой участка местности заметили, как двое мужчин подошли к заградительному забору.
“Правонарушители задержали и доставили в пограничное подразделение. Оба иностранца оказались гражданами Турции и имели при себе документы, удостоверяющие личность”, — говорится в сообщении.
В ходе опроса они рассказали, что их целью было добраться в Австрию в поисках лучших условий жизни. С целью прекращения правонарушения и привлечения к административной ответственности, иностранцев доставили в спецпомещение “Оноковцы”.
После выяснения всех обстоятельств их привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”.
Напомним, в Винницкой области, на границе с Молдовой, украинские пограничники задержали гражданина США, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.