Прикордонники затримали молдованку, яка везла радіодеталі з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Учора, 21 листопада в залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський”, що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили приховані товари, які молдованка везла з Москви. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час перевірки поїзда “Москва-Кишинів” охоронці кордону в міжстельовому просторі неробочого тамбура знайшли три коробки з радіодеталями. Власником прихованого товару виявилася пасажирка цього поїзда, 51-річна громадянка Молдови.
Наразі виявлений товар вилучений встановленим порядком. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.