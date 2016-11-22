Прикордонники затримали молдованку, яка везла радіодеталі з Москви

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Учора, 21 листопада в залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський”, що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили приховані товари, які молдованка везла з Москви. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.