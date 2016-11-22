Пограничники задержали молдаванку, которая везла радиодетали из Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вчера, 21 ноября в железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" на границе с Россией пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытые товары, которые молдаванка везла из Москвы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время проверки поезда "Москва-Кишинев" пограничники в межпотолочном пространстве нерабочего тамбура нашли три коробки с радиодеталями. Владельцем скрытого товара оказалась пассажирка этого поезда, 51-летняя гражданка Молдовы.
Обнаруженный товар изъят в установленном порядке. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.