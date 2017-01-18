Прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора, 17 січня, в пункті пропуску “Бачівськ”, що на кордоні з Росією, прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол.
Під час проведення прикордонного контролю громадян, які в’їжджали до України мікроавтобусом “Volkswagen” прикордонники виявили та затримали 37-річного молдованина, який їхав як пасажир.
За попередніми даними встановлено, що громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Наразі порушник затриманий, після проведення процесуальних дій встановленим порядком його передано компетентним органам.