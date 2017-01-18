Пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, 17 января, в пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.
Во время проведения пограничного контроля граждан, въезжающих в Украину микроавтобусом "Volkswagen" пограничники обнаружили и задержали 37-летнего молдаванина, который ехал в качестве пассажира.
По предварительным данным установлено, что гражданин числится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
Сейчас нарушитель задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.