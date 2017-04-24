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Прикордонники затримали двох науковців-браконьєрів з уловом на 155 тис. грн.

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прикордонний наряд відділу “Рені” Ізмаїльського загону спільно з представниками підрозділу рибоохорони на одному із причалів рибопромислового підприємства виявили двох осіб, які під виглядом науковців займалися рибальством у заборонений період. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.

За результатами перевірки встановлено, що вилов водних живих ресурсів громадяни проводили за межами районів, визначених науковою програмою, а висота сіток перевищувала дозволену на 2 м. Сума збитку державі склала майже 155 тис.грн.
По даному факту на правопорушників складено процесуальні документи. Понад 200 кг риби різних порід, 2 човни та 4 сітки завдовжки майже 300 м. вилучено встановленим порядком.

Нагадаємо, 19 квітня на Херсонщині затримали браконьєрів з виловом на 2,4 млн. грн.

 

Українські Національні Новини

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