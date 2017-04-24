Прикордонники затримали двох науковців-браконьєрів з уловом на 155 тис. грн.

ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прикордонний наряд відділу “Рені” Ізмаїльського загону спільно з представниками підрозділу рибоохорони на одному із причалів рибопромислового підприємства виявили двох осіб, які під виглядом науковців займалися рибальством у заборонений період. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.