Пограничники задержали двух ученых-браконьеров с уловом на 155 тыс. грн.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30431 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96932 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113900 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114869 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111548 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103567 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106844 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103389 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151984 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пограничники задержали двух ученых-браконьеров с уловом на 155 тыс. грн.

Пограничники задержали двух ученых-браконьеров с уловом на 155 тыс. грн.

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пограничный наряд отдела "Рени" Измаильского отряда совместно с представителями подразделения рыбоохраны на одном из причалов рыбопромышленного предприятия обнаружили двух человек, которые под видом научных занимались рыболовством в запретный период. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

По результатам проверки установлено, что вылов водных живых ресурсов граждане проводили за пределами районов, определенных научной программой, а высота сетей превышала разрешенную на 2 м. Сумма ущерба государству составила почти 155 тыс.
По данному факту на правонарушителей составлены процессуальные документы. Более 200 кг рыбы различных пород, 2 лодки и 4 сетки длиной почти 300 м. Изъяты в установленном порядке.

Напомним, 19 апреля на Херсонщине задержали браконьеров с уловом на 2400000. Грн.

 

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