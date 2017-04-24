Пограничники задержали двух ученых-браконьеров с уловом на 155 тыс. грн.
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пограничный наряд отдела "Рени" Измаильского отряда совместно с представителями подразделения рыбоохраны на одном из причалов рыбопромышленного предприятия обнаружили двух человек, которые под видом научных занимались рыболовством в запретный период. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.
По результатам проверки установлено, что вылов водных живых ресурсов граждане проводили за пределами районов, определенных научной программой, а высота сетей превышала разрешенную на 2 м. Сумма ущерба государству составила почти 155 тыс.
По данному факту на правонарушителей составлены процессуальные документы. Более 200 кг рыбы различных пород, 2 лодки и 4 сетки длиной почти 300 м. Изъяты в установленном порядке.
Напомним, 19 апреля на Херсонщине задержали браконьеров с уловом на 2400000. Грн.