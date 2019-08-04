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Прикордонники затримали двох курдів при спробі незаконно перетнути кордон

Прикордонники затримали двох курдів при спробі незаконно перетнути кордон

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час спроби незаконно перетнути кордон України з Польщею затримано двох іноземців. Про це УНН повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Про підозрілих осіб поблизу кордону повідомили місцеві жителі.

“Про появу незнайомців на околиці одного з прикордонних населених пунктів місцеві негайно повідомили прикордонників відділу „Краківець“. Громадяни зазначили, що бачили двох чоловіків неслов’янської зовнішності, які прямували в бік кордону з Польщею. Група реагування прикордонників, яка негайно вибула до місця виявлення ймовірних порушників, затримала розшукуваних за 2 кілометри від державного кордону. Інформація підтвердилась — затриманими виявилися громадяни Туреччини, курдської національності віком 20 та 21 рік, з документами, що посвідчують особу”, — повідомили прикордонники.

За спробу порушення державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземці будуть змушені заплатити штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, рішення у справі прийматиме суд. Крім того, за порушення українського законодавства, прикордонники клопотатимуть перед судом про примусове повернення чоловіків до країни походження.

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