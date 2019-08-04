Пограничники задержали двух курдов при попытке незаконно пересечь границу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. При попытке незаконно пересечь границу Украины с Польшей задержали двух иностранцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.
О подозрительных лицах вблизи границы сообщили местные жители.
"О появлении незнакомцев на окраине одного из приграничных населенных пунктов местные немедленно сообщили пограничникам отдела "Краковец". Граждане отметили, что видели двух мужчин неславянской внешности, которые направлялись в сторону границы с Польшей. Группа реагирования пограничников, которая немедленно выбыла к месту обнаружения возможных нарушителей, задержала разыскиваемых в 2 километрах от государственной границы. Информация подтвердилась - задержанными оказались граждане Турции, курдской национальности в возрасте 20 и 21 год, с документами, удостоверяющими личность", - сообщили пограничники.
За попытку нарушения государственной границы Украины, совершенное группой лиц, иностранцы будут вынуждены заплатить штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, решение по делу будет принимать суд. Кроме того, за нарушение украинского законодательства, пограничники будут ходатайствовать перед судом о принудительном возвращении мужчин в страну происхождения.