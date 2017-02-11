Прикордонники затримали двох чоловіків, яких розшукувала поліція за вчинення кримінальних правопорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двох чоловіків, яких розшукувала поліція за вчинення кримінальних правопорушень, затримали співробітники Держприкордонслужби на державному кордоні, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
Одного з них нещодавно затримали на Львівщині прикордонники відділу “Рава-Руська” під час патрулювання місцевості. Чоловік саме пробирався поза пунктами пропуску в Польщу. Порушник документів при собі не мав, а зовні був схожий на безхатченка. У ході бесіди прикордонникам затриманий повідомив, що є громадянином України, мешканцем Рівненської області, а в сусідню країну намагався потрапити, начебто, для працевлаштування.
Проте під час проведення ряду перевірок прикордонники з’ясували, що цього чоловіка розшукують представники Національної поліції за порушення правил адміністративного нагляду відповідно до ст. 395 КК України. В даний час затриманого передано правоохоронцям.
Іншого порушника викрили в Чернігівській області, коли той намагався перетнути кордон через пункт пропуску “Сеньківка”. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, однак прикордонний наряд встановив, що документ підроблений — в ньому була переклеєна фотокартка та зміна дати народження. Далі також з’ясувалося, що затриманого розшукує поліція за скоєння крадіжки.
Наразі його передали співробітникам Нацполіції, а також направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.