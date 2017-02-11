Пограничники задержали двух мужчин, которых разыскивала полиция за совершение уголовных преступлений

Одного из них недавно задержали на Львовщине пограничники отдела "Рава-Русская" во время патрулирования местности. Мужчина как раз пробирался вне пунктов пропуска в Польшу. Нарушитель документов при себе не имел, а внешне был похож на бездомного. В ходе беседы пограничникам задержанный сообщил, что является гражданином Украины, жителем Ровенской области, а в соседнюю страну пытался попасть якобы для трудоустройства.

Однако при проведении ряда проверок пограничники выяснили, что этого человека разыскивают представители Национальной полиции за нарушение правил административного надзора в соответствии со ст. 395 УК Украины. В настоящее время задержанного передано правоохранителям.

Другого нарушителя поймали в Черниговской области, когда тот пытался пересечь границу через пункт пропуска "Сеньковка". На контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничный наряд установил, что документ поддельный - в нем была переклеена фотография и изменена дата рождения. Далее также выяснилось, что задержанного разыскивает полиция за совершение кражи.

Сейчас его передали сотрудникам Нацполиции, а также направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".