Прикордонники затримали чотирьох марокканців, які хотіли перейти кордон на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Оперативні підрозділи Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали чотирьох громадян Марокко, які планували незаконно перетнути кордон, та ймовірного організатора їх переправлення – громадянина України. Про це УНН повідомили у пресс-службі Держприкордонслужби України.
Як зазначається, прикордонники, отримавши попередню інформацію про заплановане правопорушення, зупинили біля населеного пункту Астей автомобіль марки “Рено” з польською реєстрацією. В салоні автівки перебували четверо іноземців без документів.
Було з’ясовано, що вони проходили навчання в одному з вишів Харкова та мали намір незаконно потрапити до Угорщини.
Також повідомляється, що відносно затриманого водія, громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів, до правоохоронних органів направлене повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 332 КК України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.
Як повідомляв УНН, 18 березня прикордонники на Закарпатті виявили легковий автомобіль, який розшукувався Інтерполом як викрадений у Словаччині ще у 2003 році.