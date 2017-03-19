Пограничники задержали четырех марокканцев, которые хотели перейти границу в Закарпатской области

Как отмечается, пограничники, получив предварительную информацию о запланированном правонарушении, остановили возле населенного пункта Астей автомобиль марки "Рено" с польской регистрацией. В салоне автомобиля находились четверо иностранцев без документов.

Было выяснено, что они проходили обучение в одном из вузов Харькова и намеревались незаконно попасть в Венгрию.

Также сообщается, что в отношении задержанного водителя, гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов, в правоохранительные органы направлено уведомление о выявлении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Как сообщал УНН, 18 марта пограничники в Закарпатской области обнаружили легковой автомобиль, который разыскивался Интерполом как похищенный в Словакии еще в 2003 году.