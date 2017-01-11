Прикордонники запобігли відновленню каналу нелегального переміщення осіб через держкордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Учора 10 січня на Сумщині військовослужбовці Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ запобігли спробі відновлення каналу нелегального переміщення осіб через державний кордон України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, під час проведення спецоперації спільна міжвідомча група на околиці Охтирки затримала двох чоловіків та нелегала — громадянина однієї з країн Закавказзя, якому зловмисники допомогли незаконно потрапити на територію України поза встановленими пунктами пропуску.
Встановлено, що дані особи є поплічниками росіянина, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України і був затриманий днями прикордонниками Сумського загону та співробітниками СБУ на напрямку між російським населеним пунктом Прилісся та українським Тур’я.
Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.