Прикордонники запобігли відновленню каналу нелегального переміщення осіб через держкордон

Так, під час проведення спецоперації спільна міжвідомча група на околиці Охтирки затримала двох чоловіків та нелегала — громадянина однієї з країн Закавказзя, якому зловмисники допомогли незаконно потрапити на територію України поза встановленими пунктами пропуску.

Встановлено, що дані особи є поплічниками росіянина, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України і був затриманий днями прикордонниками Сумського загону та співробітниками СБУ на напрямку між російським населеним пунктом Прилісся та українським Тур’я.

Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.