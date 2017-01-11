Пограничники помешали восстановлению канала нелегального перемещения лиц через госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера 10 января в Сумской области военнослужащие Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ предотвратили попытку восстановления канала нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, во время проведения спецоперации совместная межведомственная группа в окрестностях Ахтырки задержала двух мужчин и нелегала - гражданина одной из стран Закавказья, которому злоумышленники помогли незаконно попасть на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.
Установлено, что данные лица являются пособниками россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и был задержан на днях пограничниками Сумского отряда и сотрудниками СБУ на направлении между российским населенным пунктом Прилесье и украинским Турья.
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.