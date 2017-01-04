Прикордонники запобігли переміщенню зброї та спецзасобів до Польщі

Так, учора вранці в пункті пропуску “Краковець”, що на українсько-польському кордоні, прикордонники направили на поглиблений огляд автомобіль “Mitsubishi”, яким їхав за кордон 45-річний житель Києва. Під час перевірки в кишені водійських дверцят салону виявлено ніж із довжиною леза 18 см, а в ящику для зберігання дрібних речей та в підлокітнику автомобіля — патрон та пістолет марки “Флобер”.

Також, у вказаному пункті пропуску на автомобіль “Lexus” спрацював спеціальний прикордонний собака. В підлокітнику автомобіля ще одного жителя столиці прикордонники виявили пістолет для відстрілу гумових куль “ПМР” та магазин з гумовими кулями калібру 9 мм.

Крім того, пістолет марки “Флобер” у кобурі було знайдено під водійським сидінням у позашляховику “BMW”. За кермом автівки їхав через пункт пропуску “Краковець” ще один громадянин України 1970 року народження. Водночас, у пункті пропуску “Шегині” в ящику для зберігання дрібних речей автомобіля “Audi” польської реєстрації правоохоронці знайшли газовий пістолет марки “Norconia”.

Ще в одному автомобілі “Пежо” прикордонники Львівського загону виявили 19 телескопічних металевих кийків. Поклажу, яку знайдено у багажному відділенні автівки під час заходів контролю в пункті пропуску “Устилуг”, передано співробітникам Нацполіції.