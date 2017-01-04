Пограничники предотвратили перемещение оружия и спецсредств в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За прошедшие сутки пограничники Мостиского и Львовского отрядов в пунктах пропуска не допустили незаконного перемещения через границу газовых и травматических пистолетов, патронов, холодного оружия и металлических телескопических дубинок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, вчера утром в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, пограничники направили на углубленный осмотр автомобиль "Mitsubishi", которым ехал за границу 45-летний житель Киева. Во время проверки в кармане водительской двери салона обнаружен нож с длиной лезвия 18 см, а в ящике для хранения мелких вещей и в подлокотнике автомобиля - патрон и пистолет марки "Флобер".
Также, в указанном пункте пропуска на автомобиль "Lexus" сработала специальная пограничная собака. В подлокотнике автомобиля еще одного жителя столицы пограничники обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль "ПМР" и магазин с резиновыми пулями калибра 9 мм.
Кроме того, пистолет марки "Флобер" в кобуре был найден под водительским сиденьем во внедорожнике "BMW". За рулем автомобиля ехал через пункт пропуска "Краковец" еще один гражданин Украины 1970 года рождения. В то же время, в пункте пропуска "Шегини" в ящике для хранения мелких вещей автомобиля "Audi" польской регистрации правоохранители нашли газовый пистолет марки "Norconia".
Еще в одном автомобиле "Пежо" пограничники Львовского отряда обнаружили 19 телескопических металлических дубинок. Поклажу, найденную в багажном отделении автомобиля во время мер контроля в пункте пропуска "Устилуг", передано сотрудникам Нацполиции.