Прикордонники зафіксували зменшення пасажиропотоку на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулу добу пасажиро-транспортний потік на КПВВ мав тенденцію до зменшення. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-центру Державної прикордонної служби України.
Загалом через КПВВ прослідувало 31,2 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 7330 осіб та 1080 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6335 осіб та 1265 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6180 осіб та 1180 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3710 осіб та 875 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 7700 осіб.
Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 30/40; “Мар’їнка” — 0/40; “Новотроїцьке” — 20/50; “Гнутове” — 10/10.
Нагадаємо, з 4 по 10 серпня КПВВ функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, які прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17.30.