Пограничники зафиксировали уменьшение пассажиропотока на КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток на КПВВ имел тенденцию к уменьшению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
В общем через КПВВ последовало 31,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 7330 человек и 1080 транспортных средств;
"Марьинка" - 6335 человек и 1265 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6180 человек и 1180 транспортных средств;
"Гнутово" - 3710 человек и 875 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7700 человек.
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 10/10.
Напомним, с 4 по 10 августа КПВВ функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, следующих на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30.