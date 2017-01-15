Прикордонники за рік припинили діяльність більше 150 злочинних груп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Прикордонники минулого року припинили діяльність понад 150 протиправних груп у складі 420 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“У 2016 році співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами припинили діяльність понад 150 протиправних груп у складі 420 осіб, ліквідували 24 канали незаконної міграції та припинили функціонування 11 каналів торгівлі людьми”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у минулому році в рамках проведення заходів щодо протидії незаконній міграції прикордонниками затримано 35 організаторів злочинних груп, з яких 5 іноземців. Зокрема спільно з підрозділами Прикордонної варти Республіки Польща було ліквідовано африканський, сирійський та турецький канали, а в серпні 2016 року спільно із словацькими колегами завершено операцію із викриття та припинення в’єтнамського каналу незаконної міграції.
Окрім того, у минулому році охоронці кордону виявили та припинили діяльність 6 злочинних груп, які займались торгівлею людей, та затримали 12 організаторів. За інформацією прикордонників, було відкрито та розпочато 19 кримінальних проваджень за ст.149 ККУ “Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”.