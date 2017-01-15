Пограничники за год пресекли деятельность более 150 преступных групп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Пограничники в прошлом году прекратили деятельность более 150 противоправных групп в составе 420 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В 2016 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли деятельность более 150 противоправных групп в составе 420 человек, ликвидировали 24 канала незаконной миграции и пресекли 11 каналов торговли людьми", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прошлом году в рамках проведения мероприятий по противодействию незаконной миграции пограничники задержали 35 организаторов преступных групп, из которых 5 иностранцев. В частности, совместно с подразделениями Пограничной стражи Республики Польша были ликвидированы африканский, сирийский и турецкий каналы, а в августе 2016 г. совместно со словацкими коллегами завершена операция по разоблачению и пресечению вьетнамского канала незаконной миграции.
Кроме того, в прошлом году пограничники выявили и пресекли деятельность 6 преступных групп, которые занимались торговлей людей, и задержали 12 организаторов. По информации пограничников, было открыто и начали 19 уголовных производств по ст.149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека".