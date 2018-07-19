Прикордонники за півроку затримали 1,4 тис. нелегалів

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Державна прикордонна служба України протягом першого півріччя затримала 1432 нелегальних мігрантів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, передає УНН.

“За перше півріччя поточного року загальна кількість затриманих нелегальних мігрантів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 22%, у тому числі зросла на 28% кількість затриманих осіб за незаконне перетинання кордону. Якщо мовою цифр, то відповідно у першому випадку було затримано 1432 нелегалів, у другому — 417 осіб”, — розповіли у відомстві.

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У ДПСУ також поінформували, що у поточному році вже задокументовано 1,8 тис. спроб перевезення контрабанди загальною вартістю близько 117,5 млн гривень.

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У прес-службі додали, що найбільша активність незаконного переміщення товарів, а саме сигарети, алкогольні вироби, автотранспорт, предмети антикваріату та бурштин, зберігалася на кордоні з Польщею, РФ, Молдовою, Румунією та на лінії розмежування в районі проведення ООС.

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