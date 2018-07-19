Пограничники за полгода задержали 1,4 тыс. нелегалов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40145 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102616 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124600 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169183 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153361 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141093 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181368 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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Пограничники за полгода задержали 1,4 тыс. нелегалов

Пограничники за полгода задержали 1,4 тыс. нелегалов

Киев  •  УНН

 • 8413 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины в течение первого полугодия задержала 1432 нелегальных мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.

"За первое полугодие текущего года общее количество задержанных нелегальных мигрантов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 22%, в том числе выросло на 28% количество задержанных за незаконное пересечение границы. Если говорить языком цифр, то соответственно в первом случае были задержаны 1432 нелегала, во втором - 417 человек", - рассказали в ведомстве.

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В ГПСУ также сообщили, что в текущем году уже задокументировано 1,8 тыс. попыток перевозки контрабанды общей стоимостью около 117,5 млн гривен.

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В пресс-службе добавили, что наибольшая активность незаконного перемещения товаров, а именно сигарет, алкогольных изделий, автотранспорта, предметов антиквариата и янтаря, сохранялась на границе с Польшей, РФ, Молдовой, Румынией и на линии разграничения в районе проведения ООС.

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