Пограничники за полгода задержали 1,4 тыс. нелегалов

"За первое полугодие текущего года общее количество задержанных нелегальных мигрантов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 22%, в том числе выросло на 28% количество задержанных за незаконное пересечение границы. Если говорить языком цифр, то соответственно в первом случае были задержаны 1432 нелегала, во втором - 417 человек", - рассказали в ведомстве.

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В ГПСУ также сообщили, что в текущем году уже задокументировано 1,8 тыс. попыток перевозки контрабанды общей стоимостью около 117,5 млн гривен.

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В пресс-службе добавили, что наибольшая активность незаконного перемещения товаров, а именно сигарет, алкогольных изделий, автотранспорта, предметов антиквариата и янтаря, сохранялась на границе с Польшей, РФ, Молдовой, Румынией и на линии разграничения в районе проведения ООС.