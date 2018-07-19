Пограничники за полгода задержали 1,4 тыс. нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины в течение первого полугодия задержала 1432 нелегальных мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.
"За первое полугодие текущего года общее количество задержанных нелегальных мигрантов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 22%, в том числе выросло на 28% количество задержанных за незаконное пересечение границы. Если говорить языком цифр, то соответственно в первом случае были задержаны 1432 нелегала, во втором - 417 человек", - рассказали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польские пограничники задержали украинцев с поддельными документами
В ГПСУ также сообщили, что в текущем году уже задокументировано 1,8 тыс. попыток перевозки контрабанды общей стоимостью около 117,5 млн гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе с Польшей задержали 5 нелегалов из Шри-Ланки и Бангладеш
В пресс-службе добавили, что наибольшая активность незаконного перемещения товаров, а именно сигарет, алкогольных изделий, автотранспорта, предметов антиквариата и янтаря, сохранялась на границе с Польшей, РФ, Молдовой, Румынией и на линии разграничения в районе проведения ООС.