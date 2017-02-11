Прикордонники виявили в пункті пропуску "Гоптівка" понад 6 кілограмів наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили значну партію наркотичної речовини, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
В пункті пропуску “Гоптівка” у ході контролю на автомобіль “Волга”, яким до Росії їхав 35-річний мешканець Дніпропетровщини, спрацював службовий собака Тріскан.
Після цього спільною оглядовою групою у складі співробітників Держприкордонслужби, СБУ та працівників фіскальної служби було прийнято рішення провести поглиблений огляд автівки.
Як результат, в паливному баку автівки знайшли 13 пластикових пляшок різної ємності, що були заповнені зіллям загальною вагою понад 6 кілограмів. Попередньо, виявлена речовина є марихуаною.
Наразі тривають подальші слідчі дії, а чоловіку доведеться давати пояснення правоохоронним органам.