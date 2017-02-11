Пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" более 6 килограммов наркотиков

В пункте пропуска "Гоптовка" в ходе контроля на автомобиль "Волга", на котором в Россию ехал 35-летний житель Днепропетровской области, сработала служебная собака Трискан.

После этого общей обзорной группой в составе сотрудников Госпогранслужбы, СБУ и работников фискальной службы было принято решение провести углубленный осмотр автомобиля.

В результате, в топливном баке автомобиля нашли 13 пластиковых бутылок различной емкости, которые были заполнены зельем общим весом более 6 килограммов. Предварительно, обнаруженное вещество является марихуаной.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, а мужчине придется давать объяснения правоохранительным органам.