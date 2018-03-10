Прикордонники вирішать, чи пускати Собчак у Крим при спробі перетину нею кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українські прикордонники вирішать, чи надавати кандидату у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак дозвіл на в'їзд на територію окупованої АР Крим при спробі перетину нею російсько-українського кордону. Про це УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
“Рішення буде прийматися під час спроби перетину нею кордону”, — сказав Слободян.
Нагадаємо, 6 березня кандидат в президенти Росії від партії “Громадянська ініціатива” Ксенія Собчак повідомила, що направила лист у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.
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Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в Криму. Вона заявляла, що анексувавши Крим Росія порушила міжнародні зобов’язання.
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На думку Собчак, Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.