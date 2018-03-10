Прикордонники вирішать, чи пускати Собчак у Крим при спробі перетину нею кордону

КИЇВ. 10 березня. УНН. Українські прикордонники вирішать, чи надавати кандидату у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак дозвіл на в'їзд на територію окупованої АР Крим при спробі перетину нею російсько-українського кордону. Про це УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.