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Прикордонники вирішать, чи пускати Собчак у Крим при спробі перетину нею кордону

Прикордонники вирішать, чи пускати Собчак у Крим при спробі перетину нею кордону

Київ • УНН

 • 25304 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Українські прикордонники вирішать, чи надавати кандидату у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак дозвіл на в'їзд на територію окупованої АР Крим при спробі перетину нею російсько-українського кордону. Про це УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

“Рішення буде прийматися під час спроби перетину нею кордону”, — сказав Слободян.

Нагадаємо, 6 березня кандидат в президенти Росії від партії “Громадянська ініціатива” Ксенія Собчак повідомила, що направила лист у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.

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Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в Криму. Вона заявляла, що анексувавши Крим Росія порушила міжнародні зобов’язання.

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На думку Собчак, Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

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