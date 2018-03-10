Пограничники решат, пускать ли Собчак в Крым при попытке пересечения ею границы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинские пограничники решат, предоставлять ли кандидату в президенты Российской Федерации Ксении Собчак разрешение на въезд на территорию оккупированной АР Крым при попытке пересечения ею российско-украинской границы. Об этом УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Решение будет приниматься при попытке пересечения ею границы", - сказал Слободян.
Напомним, 6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский МИД отреагировал на намерение Собчак поехать в Крым через Украину
Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин назвал политической шизофренией просьбу Собчак пустить ее в Крым для агитации
По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.