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Прикордонники викрили в "Жулянах" росіянина, якого розшукують в Європі

Київ • УНН

 • 6364 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. В міжнародному аеропорту “Київ” (Жуляни) прикордонники викрили росіянина, якого в Європі розшукують за викрадення автотранспорту та який, ймовірно, втік із зали суду. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, під час здійснення контролю пасажирів рейсу “Київ-Дубай” співробітники Держприкордонслужби виявили у одного з пасажирів підроблений паспортний документ громадянина Литви.

В ході встановлення всіх обставин прикордонники встановили, що затриманий може бути громадянином Російської Федерації вихідцем з Кавказького регіону. Крім того, з’ясувалося, що він, скоріш за все, перебуває у міжнародному розшуку.

За попередніми даними, чоловік 1977 року народження розшукується правоохоронними органами Франції за незаконне заволодіння транспортними засобами у складі організованого злочинного угруповання на території ЄС. Також зазначена особа, ймовірно, здійснила втечу із зали суду в одній з країн ЄС.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи. За цим фактом проінформовано представників Національної поліції.

Українські Національні Новини

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