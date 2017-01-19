Прикордонники викрили в "Жулянах" росіянина, якого розшукують в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В міжнародному аеропорту “Київ” (Жуляни) прикордонники викрили росіянина, якого в Європі розшукують за викрадення автотранспорту та який, ймовірно, втік із зали суду. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, під час здійснення контролю пасажирів рейсу “Київ-Дубай” співробітники Держприкордонслужби виявили у одного з пасажирів підроблений паспортний документ громадянина Литви.
В ході встановлення всіх обставин прикордонники встановили, що затриманий може бути громадянином Російської Федерації вихідцем з Кавказького регіону. Крім того, з’ясувалося, що він, скоріш за все, перебуває у міжнародному розшуку.
За попередніми даними, чоловік 1977 року народження розшукується правоохоронними органами Франції за незаконне заволодіння транспортними засобами у складі організованого злочинного угруповання на території ЄС. Також зазначена особа, ймовірно, здійснила втечу із зали суду в одній з країн ЄС.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи. За цим фактом проінформовано представників Національної поліції.