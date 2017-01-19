Пограничники задержали в "Жулянах" россиянина, которого разыскивают в Европе

Так, при осуществлении контроля пассажиров рейса "Киев-Дубай" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у одного из пассажиров поддельный паспортный документ гражданина Литвы.

В ходе установления всех обстоятельств пограничники установили, что задержанный может быть гражданином Российской Федерации выходцем из Кавказского региона. Кроме того, выяснилось, что он, скорее всего, находится в международном розыске.

По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения разыскивается правоохранительными органами Франции за незаконное завладение транспортными средствами в составе организованной преступной группировки на территории ЕС. Также указанное лицо, вероятно, совершило побег из зала суда в одной из стран ЕС.

Проводятся мероприятия по установлению личности. По данному факту проинформированы представители Национальной полиции.