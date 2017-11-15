Прикордонники викрили трубопровід, який готували для незаконної перекачки спирту

“Під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, скоріш за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни. Проте прикордонники відділу „Сокиряни“ Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами вчасно помітили трубопровід, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пластикову трубу демонтували та доставили до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до встановлення та підготовки данного пристрою, триває.

Нагадаємо, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілої етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Також нагадаємо, напередодні КМУ вніс в Раду законопроект, яким пропонував підвищити акциз на алкогольні вироби на 11,2%.

За прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.