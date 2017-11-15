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Пограничники обнаружили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта

Пограничники обнаружили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта

Киев  •  УНН

 • 9685 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пограничники Украины и Молдовы разоблачили подготовку контрабандистов к незаконному перемещению спирта через границу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе украинских пограничников.

"Во время проверки пограничники обнаружили около 150 метров пластиковой трубы, которая была проложена к линии границы на глубине 10-20 см. Нарушители, скорее всего, планировали использовать ее для незаконного перемещения спирта или другой жидкости из соседней страны. Однако пограничники отдела "Сокиряны" Черновицкого отряда совместно с молдавскими коллегами вовремя заметили трубопровод, ведь характерного запаха спирта или горюче-смазочных материалов в нем обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пластиковую трубу демонтировали и доставили в пограничное подразделение. Поиск лиц, причастных к установке подготовк данного устройства, продолжается.

Напомним, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, по непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинського, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Также напомним, накануне КМУ внес в Раду законопроект, которым предлагал повысить акциз на алкогольные изделия на 11,2%.

По прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

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