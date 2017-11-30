Прикордонники викрили підготовку перекачування спирту на Вінниччині

Зазначається, що трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу будинку, в якому ніхто не проживає.

“У ході подальших заходів за участю представників Прикордонної поліції Республіки Молдова охоронці кордону виявили в річці пластикову трубу завдовжки близько 30 метрів, прокладену з молдовського берега.

Такі комунікації, зазвичай, контрабандисти використовують для незаконного переміщення спирту через державний кордон”, — йдеться у повідомленні.

У прес — службі додали, що скористатися трубопроводом зловмисники не встигли. Його демонтували і передали співробітникам ДФС.

Як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.

Тим часом, за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі “смотрящих”, які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.

Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.