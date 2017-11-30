Прикордонники викрили підготовку перекачування спирту на Вінниччині

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КИЇВ. 1 грудня УНН. На Вінниччині прикордонники відділу “Велика Кісниця” Могилів-Подільського загону виявили на березі Дністра, прикопаний на півтораметрову глибину 32-мм поліетиленовий трубопровід, який готували для перекачки спирту, передає УНН з посиланням на прес-службу прикордонників.

Зазначається, що трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу будинку, в якому ніхто не проживає.

“У ході подальших заходів за участю представників Прикордонної поліції Республіки Молдова охоронці кордону виявили в річці пластикову трубу завдовжки близько 30 метрів, прокладену з молдовського берега.

Такі комунікації, зазвичай, контрабандисти використовують для незаконного переміщення спирту через державний кордон”, — йдеться у повідомленні.

У прес — службі додали, що скористатися трубопроводом зловмисники не встигли. Його демонтували і передали співробітникам ДФС.

Як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.

Тим часом, за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі “смотрящих”, які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів

Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.

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