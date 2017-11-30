Пограничники разоблачили подготовку перекачки спирта в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря УНН. В Винницкой области пограничники отдела "Большая Кисница" Могилев-Подольского отряда обнаружили на берегу Днестра, прикопанный на полутораметровую глубину 32 мм полиэтиленовый трубопровод, который готовили для перекачки спирта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничников.
Отмечается, что трубопровод тянулся почти на 100 метров и обрывался возле дома, в котором никто не проживает.
"В ходе дальнейших мероприятий с участием представителей Пограничной полиции Республики Молдова пограничники обнаружили в реке пластиковую трубу длиной около 30 метров, проложенную с молдавского берега.
Такие коммуникации, как правило, контрабандисты используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что воспользоваться трубопроводом злоумышленники не успели. Его демонтировали и передали сотрудникам ГФС.
Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.
Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.
Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.