Пограничники разоблачили подготовку перекачки спирта в Винницкой области

Отмечается, что трубопровод тянулся почти на 100 метров и обрывался возле дома, в котором никто не проживает.

"В ходе дальнейших мероприятий с участием представителей Пограничной полиции Республики Молдова пограничники обнаружили в реке пластиковую трубу длиной около 30 метров, проложенную с молдавского берега.

Такие коммуникации, как правило, контрабандисты используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что воспользоваться трубопроводом злоумышленники не успели. Его демонтировали и передали сотрудникам ГФС.

Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.