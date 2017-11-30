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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73674 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69418 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77444 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116682 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143072 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107370 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108796 просмотра

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Пограничники разоблачили подготовку перекачки спирта в Винницкой области

Пограничники разоблачили подготовку перекачки спирта в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 1 декабря УНН. В Винницкой области пограничники отдела "Большая Кисница" Могилев-Подольского отряда обнаружили на берегу Днестра, прикопанный на полутораметровую глубину 32 мм полиэтиленовый трубопровод, который готовили для перекачки спирта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничников.

Отмечается, что трубопровод тянулся почти на 100 метров и обрывался возле дома, в котором никто не проживает.

"В ходе дальнейших мероприятий с участием представителей Пограничной полиции Республики Молдова пограничники обнаружили в реке пластиковую трубу длиной около 30 метров, проложенную с молдавского берега.

Такие коммуникации, как правило, контрабандисты используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что воспользоваться трубопроводом злоумышленники не успели. Его демонтировали и передали сотрудникам ГФС.

Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.

Украинские Национальные Новости

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