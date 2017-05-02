Прикордонники в "Борисполі" не пропустили до України двох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Прикордонники на державному кордоні, в рамках посилених заходів безпеки пов’язаних із ймовірними провокаціями, 1 травня, не пропустили до України двох росіян, які прибули до України рейсом з Мінська та не змогли підтвердити мету свого візиту. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
“Вчора в аеропорту "Бориспіль“ були виявлені двоє громадян Російської Федерації. 38 та 31-річний чоловіки прибули в Україну рейсом з Мінська. Під час оформлення вони намагалися переконати прикордонників, що прибули, начебто, з метою туризму та перебуватимуть в Києві протягом 10 днів. Однак у результаті комплексної перевірки іноземці не змогли чітко підтвердити мети свого перебування на території України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заходи проходять у тісній взаємодії із співробітниками СБУ та Нацполіції.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники не пропустили 8 іноземців, які прямували в Одесу.