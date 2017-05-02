Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян

"Вчера в аэропорту "Борисполь" были обнаружены двое граждан Российской Федерации. 38 и 31-летний мужчины прибыли в Украину рейсом из Минска. При оформлении они пытались убедить пограничников, прибывших якобы с целью туризма и находиться в Киеве в течение 10 дней. Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проходят в тесном взаимодействии с сотрудниками СБУ и Нацполиции.

Напомним, недавно пограничники не пропустили 8 иностранцев, которые направлялись в Одессу.