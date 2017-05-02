Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничники на государственной границе, в рамках усиленных мер безопасности связанных с возможными провокациями, 1 мая, не пропустили в Украину двух россиян, которые прибыли в Украину рейсом из Минска и не смогли подтвердить цель своего визита. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера в аэропорту "Борисполь" были обнаружены двое граждан Российской Федерации. 38 и 31-летний мужчины прибыли в Украину рейсом из Минска. При оформлении они пытались убедить пограничников, прибывших якобы с целью туризма и находиться в Киеве в течение 10 дней. Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия проходят в тесном взаимодействии с сотрудниками СБУ и Нацполиции.
Напомним, недавно пограничники не пропустили 8 иностранцев, которые направлялись в Одессу.