Прикордонники спільно з СБУ затримали чоловіка, причетного до НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Учора співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Донецькій області затримали громадянина України, який мав безпосередній зв'язок зі злочинними організаціями на непідконтрольній Україні території. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Так, у ході реалізації завчасно отриманої оперативної інформації щодо можливого перетинання лінії розмежування в районі проведення АТО особи, можливо, причетної до НЗФ, правоохоронці затримали цього громадянина на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду „Гнутове“. Під час огляду особистих речей у нього виявлено військовий квиток так званої „ДНР“ та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ”, — йдеться в повідомленні.
Також, під час проведення фільтраційних заходів виявлено, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань на неконтрольованої території. Громадянин неодноразово приймав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. З його слів у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої “ДНР” за власним бажанням.
Наразі особу передано співробітникам СБУ для проведення слідчих дій.
Як повідомляв УНН, торговця зброєю із зони АТО затримали на Буковині.