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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прикордонники спільно з СБУ затримали чоловіка, причетного до НЗФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Учора співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Донецькій області затримали громадянина України, який мав безпосередній зв'язок зі злочинними організаціями на непідконтрольній Україні території. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники спільно з СБУ затримали чоловіка, причетного до НЗФ

“Так, у ході реалізації завчасно отриманої оперативної інформації щодо можливого перетинання лінії розмежування в районі проведення АТО особи, можливо, причетної до НЗФ, правоохоронці затримали цього громадянина на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду „Гнутове“. Під час огляду особистих речей у нього виявлено військовий квиток так званої „ДНР“ та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ”, — йдеться в повідомленні.

Також, під час проведення фільтраційних заходів виявлено, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань на неконтрольованої території. Громадянин неодноразово приймав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. З його слів у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої “ДНР” за власним бажанням.

Наразі особу передано співробітникам СБУ для проведення слідчих дій.

Як повідомляв УНН, торговця зброєю із зони АТО затримали на Буковині.

Українські Національні Новини

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