Пограничники совместно с СБУ задержали мужчину, причастного к НЗФ

"Так, в ходе реализации заранее полученной оперативной информации о возможном пересечения линии разграничения в районе проведения АТО лица, возможно, причастного к НЗФ, правоохранители задержали этого гражданина на подъезде к контрольному пункту въезда-выезда "Гнутово". При осмотре личных вещей у него обнаружено военный билет так называемой "ДНР" и справку об участии в боевых действиях на стороне НЗФ", - говорится в сообщении.

Также, во время проведения фильтрационных мероприятий выявлено, что человек с 2014 по 2016 годы проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований на неконтролируемой территории. Гражданин неоднократно принимал участие в боевых действиях и совершал боевые выходы с целью ведения диверсионно-разведывательной работы. По его словам в 2016 году уволился из рядов НЗФ так называемой "ДНР" по собственному желанию.

Сейчас лицо передано сотрудникам СБУ для проведения следственных действий.

Как сообщал УНН, торговца оружием из зоны АТО задержали на Буковине.