Прикордонники отримали від США катери Safe Boat 27
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери Safe Boat 27, передає УНН з посиланням на Український мілітарний портал.
“Незабаром ці сучасні плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування Д.О.З.О.Р. у різних оперативно-службових цілях”, — йдеться у повідомленні.
Катери Safe Boat 27 можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей.
Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.
Нагадаємо, Держприкордонслужба отримає для оснащення 24 вертольоти.