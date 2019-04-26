Прикордонники отримають 24 вертольоти - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Держприкордонслужба отримає для оснащення 24 вертольоти. Про це заявив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
Розповідаючи про технічне переоснащення Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що під державну програму французького виробництва з 55-ти вертольотів, які повинна отримати Україна, для Державної прикордонної служби нададуть 24.
"З кінця цього року і увесь наступний рік ми будемо отримувати ці вертольоти", - повідомив Голова служби.
Він додав, що у відомстві планують збільшити кількість ескадрилей. Припускають, що вертольоти розташують у кожному прикордонному загоні для швидкого реагування.
Петро Цигикал зазначив, що така авіація може використовуватися в тому числі у разі необхідності для потреб місцевого населення: евакуації чи допомоги.
Як повідомляв УНН, ЗСУ отримають понад 20 нових найменувань військової техніки.