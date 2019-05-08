Пограничники получили от США катера Safe Boat 27
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. При содействии посольства США в Украине пограничному ведомству были переданы два катера Safe Boat 27, передает УНН со ссылкой на Украинский милитарный портал.
"Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях", - говорится в сообщении.
Катера Safe Boat 27 могут использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых целей.
Состав суднокоманды такого катера 4 военнослужащих. Однако, есть возможность размещения до 20 бойцов десанта со снаряжением.
Напомним, Госпогранслужба получит для оснащения 24 вертолета.