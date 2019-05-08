Пограничники получили от США катера Safe Boat 27

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 67112 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94745 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101921 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103772 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127164 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112662 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130272 просмотра

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Пограничники получили от США катера Safe Boat 27

Пограничники получили от США катера Safe Boat 27

Киев  •  УНН

 • 26186 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. При содействии посольства США в Украине пограничному ведомству были переданы два катера Safe Boat 27, передает УНН со ссылкой на Украинский милитарный портал.

"Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях", - говорится в сообщении.

Катера Safe Boat 27 могут использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых целей.

Состав суднокоманды такого катера 4 военнослужащих. Однако, есть возможность размещения до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Напомним, Госпогранслужба получит для оснащения 24 вертолета.

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