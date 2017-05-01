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Прикордонники не пропустили 8 іноземців, які прямували в Одесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Посилені заходи щодо протидії можливому приїзду та не пропуску осіб, які прямують з метою участі у діях дестабілізаційного характеру напередодні роковин трагедії, що сталася в Одесі, тривають по всіх ділянках кордону. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонники не пропустили 8 іноземців, які прямували в Одесу

Заходи співробітники Держприкордонслужби проводять у взаємодії з правоохоронними органами — співробітниками СБУ та Національної поліції.

“Так, минулої доби правоохоронці затримали 8 осіб — громадян Киргизстану, Білорусі та Росії — міцної статури, які нібито прибули для участі у спортивних змаганнях. Семеро із них — 4 громадян Киргизстану та 3 громадян Білорусі прилетіли рейсом „Мінськ — Одеса“, а громадянин Росії прибув із Дубаї в „Бориспіль“. В результаті комплексної перевірки правоохоронці встановили, що особи прибули на запрошення громадської організації, яка, ймовірно, залучала бойовиків на „Куликове поле“, які також брали участь в спробах силового захоплення будівель державних органів влади”, — йдеться у повідомленні.

Усіх виявлених осіб, які не змогли вказати чіткої мети свого перебування на території України, через кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом.

Нагадаємо, під час патрулювання території м.Одеси поліцейськими в районі Куликового поля була виявлено рюкзак з вибухівкою.

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