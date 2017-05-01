Пограничники не пропустили 8 иностранцев, которые направлялись в Одессу

Мероприятия сотрудники Госпогранслужбы проводят во взаимодействии с правоохранительными органами - сотрудниками СБУ и Национальной полиции.

"Так, за минувшие сутки правоохранители задержали 8 человек - граждан Кыргызстана, Беларуси и России - крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Семеро из них - 4 граждан Кыргызстана и 3 граждан Беларуси прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь". В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти", - говорится в сообщении.

Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и вернули обратным рейсом.

Напомним, во время патрулирования территории Одессы полицейскими в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой.