Прикордонники не допустили перевезення 9 кг срібла до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Харківщині прикордонники не допустили переміщення до Росії 9 кілограмів срібла. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Партію ювелірних виробів зі срібла затримали учора прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці.
Під час перевірки поїзда “Харків-Москва” в пункті контролю “Харків — пасажирський” прикордонники звернули увагу на пасажирку, яка поводилася знервовано, переставляючи з місця на місце свою валізу. Тому було прийнято рішення провести поглиблений огляд її особистих речей. Як результат, спільна оглядова група в сумці та валізі 49-річної громадянки Казахстану знайшла 15 поліетиленових пакунків ювелірних виробів із срібла вагою 9 кілограмів.
Наразі виявлені вироби вилучені встановленим порядком. Сума їх оцінки буде визначена додатково після проведення експертизи.
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