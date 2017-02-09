Пограничники не допустили перевозку 9 кг серебра в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Харьковской области пограничники не допустили перемещение в Россию 9 килограммов серебра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Партию ювелирных изделий из серебра задержали вчера пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни.
Во время проверки поезда "Харьков-Москва" в пункте контроля "Харьков - пассажирский" пограничники обратили внимание на пассажирку, которая вела себя нервно, переставляя с места на место свой чемодан. Поэтому было принято решение провести углубленный осмотр ее личных вещей. В результате, общая обзорная группа в сумке и чемодане 49-летней гражданки Казахстана нашла 15 полиэтиленовых пакетов ювелирных изделий из серебра весом 9 кг.
Сейчас обнаруженные изделия изъяты в установленном порядке. Сумма их оценки будет определена дополнительно после проведения экспертизы.
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