Прикордонники на Закарпатті виявили велику партію прихованих тютюнових виробів

“Потай перемістити до сусідньої Румунії сигарети намагався 43-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем марки ДАФ. Контрабандний тютюн прикордонний наряд виявив в міжстелевому просторі причепу. В сховку вантажівки, якою з міста Бориспіль до Румунії перевозили вантаж штучних оболонок для ковбасних виробів, знаходилось 21 300 пачок сигарет”, — вказано у повідомленні.

Наразі сигарети та транспортний засіб в українця вилучили.

Нагадуємо, працівник СБУ продавав зроблені на окупованому Донбасі цигарки.