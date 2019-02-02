Прикордонники на Закарпатті виявили велику партію прихованих тютюнових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В пункті пропуску “Дякове” прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з співробітниками митниці велику партію прихованих тютюнових виробів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
“Потай перемістити до сусідньої Румунії сигарети намагався 43-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем марки ДАФ. Контрабандний тютюн прикордонний наряд виявив в міжстелевому просторі причепу. В сховку вантажівки, якою з міста Бориспіль до Румунії перевозили вантаж штучних оболонок для ковбасних виробів, знаходилось 21 300 пачок сигарет”, — вказано у повідомленні.
Наразі сигарети та транспортний засіб в українця вилучили.
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